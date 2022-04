Anziana trovata morta in casa: aveva un sacchetto in testa

Il tragico ritrovamento è avvenuto martedì, 12 aprile, nelle prime ore del mattino. Sulla morte dell’anziana signora ora indagano gli agenti di Livorno.

Una donna di 84 anni è stata trovata priva di vita nella sua camera da letto. Al momento del ritrovamento, la vittima aveva un sacchetto sulla testa. È successo a Livorno, in un appartamento in via Pio Alberto del Corona.

A denunciare il fatto i parenti della signora che hanno trovato il suo corpo intorno alle ore 8:30 circa, di martedì 12 Aprile.

La donna, stando alle prime informazioni raccolte, sembra essere morta soffocata. Si attendono conferme dall’autopsia. Sulla morte dell’84enne ora indaga la Squadra Mobile di Livorno. L’appartamento in cui è stato ritrovato il corpo è in perfette condizioni: non sono stati rilevati danni dovuti a forzature né al portone di ingresso né alle finestre. Non si esclude nessuna pista, neanche quella dell’omicidio.