Truffa ai danni di una anziana, intervengono i carabinieri

Una donna truffa una anziana di Schio, sottraendole soldi e gioielli. Un’indagine dei carabinieri inchioda l’autrice del reato.

Una donna di Vicenza, disoccupata e con precedenti, è stata denunciata per truffa dai Carabinieri di Schio, in provincia di Vicenza. La truffatrice aveva sottratto in maniera fraudolenta soldi e gioielli ad una ottantenne, ma le indagini dei militari hanno permesso la sua individuazione e la denuncia.

La ricostruzione dei fatti

Il primo aprile la truffatrice, vicentina di 58 anni, si è presentata alla porta della vittima, una donna di Schio di 81 anni, qualificandosi come “ispettrice” e, sopratutto, come amica di famiglia. L’anziana, evidentemente convinta dalle credenziali presentate, ha accettato di far entrare la donna in casa per procedere a non ben definiti “controlli”. A quel punto la 58enne si è fatta consegnare la somma di 1400 euro in contanti ed alcuni gioielli. A quel punto si è allontanata, cercando di far perdere le sue tracce. L’anziana si è rivolta ai Carabinieri, che hanno fatto scattare l’indagine. Dopo aver individuato alcune sospettate, è stato possibile individuare l’autrice della truffa che è stata infine identificata anche dalla vittima.