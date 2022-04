Droga, estorsione, usura: in otto finiscono in carcere

Stamattina la polizia di Stato ha messo a segno un’operazione nel Leccese. Sono scattate le manette per otto persone.

Avevano costituito un’associazione a delinquere per il traffico di droga e armi. Praticavano anche estorsione e usura.

Oggi, alle prime luci dell’alba, è scattata in provincia di Lecce un’operazione della Polizia. In particolare gli agenti hanno setacciato il territorio di Nardo. Qui hanno arrestato otto persone. Erano indagate, a vario titolo, per svariati reati. Gli otto fermati avevano costituito una vera e propria associazione a delinquere. Tra le attività dell’organizzazione criminale c’erano reati come il commercio di droga, l’estorsione, l’usura e la violazione della legge sulle armi.

A carico degli otto soggetti indagati il gip di Lecce ha emesso una misura di custodia cautelare su richiesta della DDA. Altri dettagli saranno comunicati alle 11 in Questura a Lecce durante una conferenza stampa.