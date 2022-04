Johnny Depp contro Amber Heard, parla la sorella dell’attore: «Mamma gli urlava contro, lo picchiava, lo insultava»

Johnny Depp intenta una causa per diffamazione negli Stati Uniti alla ex moglie, accusata di avergli rovinato la carriera.

Ieri ha testimoniato la sorella maggiore di Depp, che ha parlato della sua infanzia travagliata.

Si è aperto ieri in Virginia il processo di diffamazione tra Johnny Depp e Amber Heard. Il popolare attore ha portato alla sbarra la sua ex moglie che nel 2018 in un editoriale sul Washington Post aveva parlato della violenza domestica subita. Nell’editoriale il nome di Depp non appariva, ma l’attore accusa quell’articolo – e la sua ex – di avergli rovinato la carriera. Adesso sarà una giuria a decidere.

Ieri a testimoniare si è presentata Christi Dembrowski, 61 anni, sorella e manager di Johnny Depp (il minore di quattro fratelli). Al banco dei testimoni Dembrowski ha ricordato l’infanzia difficile condivisa col fratello 59enne. Colpa dell’aggressività della mamma, Betty Sue Palmer. Una personalità, ha spiegato Christi, completamente opposta a quella del padre John Christopher Depp, «un uomo gentile, paziente, affettuoso, gentile».

La sorella: Amber Heard insultava spesso Johnny

Dembrowski ha ricordato, su precisa domanda, di aver sentito Amber Heard insultare il fratello in diverse occasioni. In una occasione in particolare Amber avrebbe mostrato disgusto e incredulità. È stato quando Christian Dior aveva fatto una proposta a Depp. Allora l’ex moglie si era chiesta perché mai uno di classe come Dior volesse fare affari con un personaggio senza stile come Johnny Depp. «È stato offensivo», ha commentato Dembrowski . Che ha aggiunto: «L’ho sentita insultarlo più volte, in realtà», spiegando di aver udito Heard definire il fratello «un uomo vecchio e grasso».

Benjamin Chew, il legale di Depp, ha poi voluto saperne di più sugli abusi subito da Johnny nell’infanzia. «La mamma – ha raccontato Christi – gli urlava contro, lo picchiava, lo insultava, quel genere di cose». Il padre non ha mai reagito quando la mamma lo picchiava o gli urlava addosso. Un trattamento riservato anche ai figli della coppia.

La mamma, ha detto Dembrowski, si comportava con loro «allo stesso modo in cui trattava papà. Urlava, picchiava, lanciava cose, ci insultava». Ognuno dei fratelli aveva poi ricevuto un nomignolo poco simpatico, ricorda la donna. «Il mio era Violet. Violet era la madre di mio padre e mia madre odiava sua suocera», ha concluso Dembrowski. Johnny Depp è apparso molto commosso mentre ascoltava il racconto della loro infanzia da parte della sorella maggiore.