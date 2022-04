Elon Musk compra Twitter? Ecco l’offerta del CEO di Tesla [VIDEO]

Elon Musk compra Twitter? Ecco l’offerta del CEO di Tesla e SpaceX L’imprenditore ha depositato nella mattinata di giovedì 14 aprile alle autorità di controllo dei mercati finanziari degli Stati Uniti un’offerta per acquistare tutte le azioni di Twitter e rimuovere l’azienda dal mercato azionario.

L’ultimo oggetto del desiderio di uno degli uomini più ricchi del mondo è il social network Twitter. All’una e ventitré di giovedì 14 aprile Elon Musk ha annunciato pubblicamente la sua volontà di diventare l’unico proprietario della piattaforma online proprio con un tweet.

“Ho fatto un’offerta”, ha scritto l’amministratore delegato di Tesla e SpaceX, allegando al messaggio li link dell’archivio di Stato americano in cui è stata ufficialmente depositata la proposta economica. La lettera, come si può rilevare dal documento, è stata inviata prima – mercoledì 13 aprile – a Twitter e nelle prime ore del giorno successivo è stata presentata alle autorità di controllo dei mercati finanziari degli Stati Uniti.

Così Musk ha offerto 54,20 dollari per ogni azione, aprendo a un’operazione finanziaria che potrebbe arrivare a costare circa 43 miliardi di dollari. L’obiettivo finale è rimuovere l’azienda dal mercato azionario. All’interno del documento il CEO di Tesla e SpaceX definisce la sua offerta la “migliore e ultima”. Nessuno spazio alle trattative, dunque. Prendere o lasciare. E nel caso Twitter rifiutasse, preannuncia Musk, “dovrei riconsiderare la mia posizione come azionista”.

Il principale azionista, visto che la scorsa settimana era emerso che l’imprenditore aveva già acquisito il 9,2 per cento delle azioni di Twitter. Per giorni Musk si era detto interessato a entrare nel consiglio di amministrazione dell’azienda, ma alla fine aveva rinunciato all’incarico che prevedeva una clausola che vieta il superamento del circa 14 per cento di azioni della società. Poi è arrivata l’offerta per prendersi il 100 per cento. Dal canto suo Twitter ha fatto sapere di aver ricevuto l’offerta e di volerne discutere al più presto nel consiglio di amministrazione.