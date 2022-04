Abusa della sorellina della fidanzata: condannato 25enne

Un ragazzo di 25 anni di origini peruviane residente a Torino, è stato condannato a nove anni e quattro mesi di reclusione.

È accusato di aver abusato della sorellina della fidanzata, una bambina di nove anni.

Il processo si è svolto con rito abbreviato, la gup Rosanna Croce, ha accolto le tesi del pm Giulia Rizzo, che aveva chiesto una condanna a sei anni, ma ha aumentato la pena. È stata condannata anche la sorella della bimba, una ragazza di 23 anni, per favoreggiamento, perché dopo che l’uomo era stato denunciato lo avrebbe coperto mentendo agli inquirenti. I fatti risalgono all’inverno scorso.

La bimba viveva in casa con la mamma, di professione badante, la nonna, la sorella e con la figlia di quest’ultima, una bimba di tre anni. La mamma era costretta a dormire fuori per lavoro, la nonna si occupava, in quei momenti, delle due bimbe. Quest’ultima aveva dato fiducia al 25enne e quando usciva per svolgere delle commissioni, lasciava la bambina con lui. Proprio in quelle circostanze sarebbero avvenuti gli abusi.

Ad accorgersene la madre della bambina che aveva notato in lei cambiamenti di umore. Così la bambina le aveva raccontato tutto e il ragazzo era stato denunciato. Le indagini sono state condotte dalla Squadra Mobile della Questura di Torino.