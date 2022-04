Bancomat bloccati in tutta Italia: caos per i pagamenti

Nella mattinata di oggi, venerdì 15 aprile, sono moltissime le segnalazioni di problemi da parte dei sistemi di pagamento.



In particolare per quanto riguarda le carte di Intesa Sanpaolo, UniCredit e Poste Italiane. I clienti non riescono ad effettuare i pagamenti tramite i terminali Pos.

Il disguido è stato segnalato da Downdetector, da Intesa Sanpaolo a Unicredit e Poste Italiane. Il problema potrebbe essere connesso alla piattaforma Nexi, che si occupa delle transazioni digitali per i pagamenti online.