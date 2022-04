Covid, Lopalco: “Nuova ondata in Cina colpa della politica zero-Covid”

Per l’epidemiologo salentino la politica zero-virus adottata da Pechino ha senso solo a breve termine. Meglio sarebbe stato puntare su vaccini efficaci.

I metodi coercitivi poi non sono solo riprovevoli ma anche controproducenti sul piano sanitario.

Rialza la testa il Covid in Cina. Il paese orientale deve affrontare la ripresa della pandemia. Ma il rialzo dei contagi è il frutto di decisioni sbagliate. Lo spiega all’Adnkronos Salute l’epidemiologo Pier Luigi Lopalco, docente di igiene all’Università del Salento.

Pechino, afferma Lopalco, ha adottato fin dal primo momento la cosiddetta “politica zero-Covid“. Una strategia, spiega, fatta “di interventi massicci di isolamenti, quarantene e lockdown per impedire la diffusione del virus”. Ma una politica sanitaria di questo tipo, osserva l’ex assessore alla sanità pugliese, può essere sensata per un breve lasso di tempo. Quando si tratta di “arginare cioè l’emergenza e dare il tempo al sistema sanitario di attrezzarsi con terapie più efficaci e, soprattutto, con la vaccinazione”.

Lopalco: un flop la campagna vaccinale cinese

Il problema, spiega Lopalco, è che “la campagna vaccinale in Cina non ha funzionato a causa della bassissima efficacia dei vaccini utilizzati”. Così facendo il colosso asiatico si è trovato davanti alla diffusione di Omicron con “la popolazione completamente scoperta dal punto di vista immunitario”.

Con conseguenze visibili a tutti: in Cina è come se “la pandemia fosse iniziata ora”. Ma Pechino non sembra voler cambiare strategia. A Shanghai sono ripresi infatti i confinamenti forzati. A detta di Lopalco però simili metodi “non solo sono riprovevoli sul piano dei diritti umani, ma anche tutto sommato inutili”. La coercizione infatti non fa altro “che rimettere in campo una strategia di controllo che si è dimostrata fallimentare”, conclude l’epidemiologo.