Ambasciatore francese in Italia: “Serve difesa europea, la crisi potrebbe allargarsi”

“Serve una difesa comune in Europa” afferma l’ambasciatore di Francia. Il pericolo che la guerra possa estendersi ai Balcani è concreta e l’Unione europea deve farsi trovare pronta.

Serve lo sviluppo di una difesa europea contro le minacce militari. E’ quanto sostiene l’ambasciatore francese in Italia Christian Masset, ricordando che la crisi innescata dalla guerra in Ucraina potrebbe ulteriormente estendersi nell’est del Continente.

“Negli ultimi mesi abbiamo fatto grandi passi in avanti e la difesa europea è oggi, più che mai, una priorità. Questo si vede negli investimenti. Un momento cruciale è stato il Consiglio europeo del 24 e 25 marzo che ha adottato un Libro Bianco sulla difesa, la bussola strategica che è la guida per il futuro della difesa europea che ci precisa quali sono le minacce, quali le priorità, quali le alleanze e i partenariati, quali gli strumenti da sviluppare per arrivare a un’autonomia strategica” afferma l’ambasciatore. Tra le misure contenute in questo Libro Bianco – continua l’ambasciatore –, la messa in piedi di una forza di reazioni rapida di 5mila uomini. E’ poco, è un primo passo, ma è un buon passo in avanti“.

LA GUERRA POTREBBE ARRIVARE AI BALCANI

Massett sostiene che la possibilità che il conflitto possa allargarsi fino ai Balcani è molto concreto. “E’ un rischio che non può essere escluso. Ci sono tensioni nei Balcani occidentali e ingerenza da parte di Paesi extra comunitari, come ad esempio da parte della Russia, e c’è un rischio di manipolazione che non si può escludere. Per questo pensiamo, come presidenza di turno del Consiglio Ue, che sia necessario investire sui Balcani occidentali perché la loro stabilità è importante. Più Paesi di questa regione hanno una vocazione europea e quindi dobbiamo politicamente ed economicamente reinvestire sui Balcani occidentali”.

“Come presidenza di turno dell’Ue, stiamo organizzando una conferenza sui Balcani Occidentali a giugno, che precederà un vertice che dovrebbe essere svolto sotto la presidenza Ceca, successiva a quella francese” conclude Masset.