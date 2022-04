Andreea Rabciuc, parla il fidanzato: «È viva e continua a nascondersi»

Non si hanno ancora notizie di Andreea Rabciuc, la 27enne scomparsa a Jesi la mattina del 12 marzo. Attualmente, sul registro degli indagati figura il nome di Simone Gresti, il suo compagno.

Di Andreea non si hanno notizie dal 12 marzo scorso dopo aver inviato un messaggio al padre.

«È viva»

Ad affermarlo è Simone Gresti, il compagno di Andreea Rabciuc. 43 anni, autotrasportatore, Gresti risulta essere indagato per la scomparsa della giovane campionessa di tiro a segno.

Simone Gresti, come comunicato dal suo legale, «è tranquillissimo. Continua a pensare che Andreea sia viva, che si nasconda o venga nascosta da qualcuno». Il 43enne, infatti, continua a sostenere che la sua compagna sia viva e che si stia nascondendo. Sembrerebbe, a suo dire, che «stia utilizzando anche alcuni profili social».

«Andreea è qui, è lì. Un giorno va dalla madre, un altro ancora se ne sta da sola. – afferma Simone Gresti – Ha dei problemi da risolvere con se stessa, magari un giorno maturerà». Il 43enne definisce Andreea Rabciuc «instabile», «difficile da gestire». «Ci sta che si allontani» aggiunge.

Le indagini

Intanto, i Carabinieri hanno requisito l’automobile, il suo cellulare e il tablet così come alcuni vestiti. Anche Francesco, il proprietario del locale in cui erano stati a cena la sera prima, si è visto sequestrare il casolare e una roulotte. Lo stesso Francesco spiega: «Ho conosciuto Andreea e Simone quella sera. Sono persone che incontravo solitamente al bar».

La scomparsa

La sera prima di sparire, Andreea era andata a cena con Simone Gresti e un’altra coppia, Francesco e Aurora, ovvero i proprietari del casolare in campagna a Montecarotto (Jesi). Dopo la cena, la 27enne e il suo compagno hanno avuto una pesante discussione perché il giorno dopo lei avrebbe dovuto incontrare un ex.

Prima di far perdere le sue tracce e di lasciare il suo cellulare nelle mani di Simone Gresti, Andreea ha provato a chiamare suo padre, Marcel, che vive in Spagna. Erano le 4.30 del mattino, il padre dormiva e non ha risposto. Per questo motivo, Andreea gli ha scritto un messaggio in cui gli raccontava di essere finita nei guai a causa del suo compagno e che aveva dei problemi. Da quel momento in poi, di Andreea non si avranno più notizie.