Ragazzo di 17 anni muore schiacciato da un muletto

Un ragazzo di 17 anni è morto schiacciato da un muletto. Inizialmente l’incidente era stato segnalato come incidente sul lavoro. Si tratta invece di un ‘incidente domestico’.



Il 17enne è morto questa sera in un incidente a Nole, comune di quasi 7 mila abitanti della Città metropolitana di Torino, l’incidente è accaduto alla Metalpress di via Cravanera.

Secondo quanto ricostruito, sarebbe stato schiacciato da un muletto. Inutile l’intervento del 118, sul posto con vigili del fuoco, carabinieri e Spresal dell’Asl To4. Si tratta della quarta vittima del lavoro di oggi in Italia, dopo i morti in Sardegna, Trentino ed Emilia Romagna.

Un incidente ‘domestico’

È stato schiacciato dal muletto che guidava, ma non per lavoro. Lo Spresal e il magistrato di turno, che coordina le indagini dei carabinieri, concordano nel qualificare l’evento come “incidente domestico”. La vittima è il figlio dei proprietari del muletto e del capannone utilizzato dalla Metalpress, estranea ai fatti. I carabinieri stanno ascoltando i titolari della ditta e i genitori del ragazzo morto proprietari del muletto.