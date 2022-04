Media cattolici ucraini ‘boicottano’ Via Crucis del Papa, non la trasmetteranno

La decisione dei media cattolici come UGCC Live TV, la rivista cattolica CREDO, Radio Maria e EWTN Ucraina così come le tv nazionali ucraine.

La Via Crucis – in questo momento in diretta sul Tg1 – non verrà trasmessa come forma di protesta.

I media cattolici online come UGCC Live TV, la rivista cattolica CREDO, Radio Maria e EWTN Ucraina così come le tv nazionali ucraine hanno deciso di non trasmettere la Via Crucis in diretta dal Colosseo. A dare la notizia è l’agenzia di informazione Risu, rilanciata dall’agenzia della Cei, Sir, aggiungendo che anche sulla sua pagina web non verrà trasmessa la Via Crucis.

“Questi media – si legge su Risu – hanno quasi sempre coperto tutti gli eventi importanti in Vaticano. L’ultimo evento trasmesso è stata la consacrazione al Cuore Immacolato di Maria di Russia e Ucraina da parte da parte del Pontefice”. La decisione è stata presa in protesta all’idea di far portare la croce alla stazione XIII da una donna ucraina e russa in segno di riconciliazione.

La proteste dell’Arcivescovo di Kiev

Nei giorni scorsi erano state diverse le proteste da parte degli ucraini proprio per via della decisione di Papa Francesco di far portare la croce da una donna ucraina ed una russa. Anche l’Arcivescovo di Kiev aveva definito l’idea del Santo Padre, ‘inopportuna’. Come lui l’ambasciatore ucraino presso la Santa Sede Andriy Yurash aveva giudicatao la cosa come inaccettabile per via dell’invasione della Russia verso l’Ucraina.