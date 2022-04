Tenta di uccidere il patrigno trafiggendolo con la balestra dopo una lite

Un gesto dettato probabilmente dalla gelosia del ragazzo nei confronti della madre. Così il giovane ha ferito gravemente il compagno.

L’uomo adesso è ricoverato in ospedale con prognosi riservata.

Liti e frecciate in famiglia sono all’ordine del giorno. Ma questa volta non sono volate solo a parole. È quanto è capitato a a Castel Madama, in provincia di Roma, dove un uomo di 49 anni si è visto raggiungere alla schiena da una freccia autentica.

A scoccarla – al culmine di un litigio – è stato il figlio 28enne della compagna, studente universitario. Il giovane avrebbe usato una balestra. Adesso è fermato per tentato omicidio. Stando alle prime ricostruzioni il movente del ragazzo sarebbe stata la gelosia per la madre. Non avrebbe mai accettato la relazione col 49enne, ora in fin di vita.

I soccorsi al loro arrivo hanno trovato l’uomo ferito a terra. Era stato trafitto alle spalle, sul fianco sinistro. La freccia gli ha lesionato gli organi interni provocandogli un’emorragia. Il personale del 118 lo ha trasferito con l’eliambulanza al policlinico Gemelli. I medici sono intervenuti d’urgenza, adesso l’uomo è ricoverato in terapia intensiva. La prognosi è riservata. Sul fatto indagano i carabinieri. Ad allertare i soccorsi sarebbe stata la compagna e madre del ragazzo.