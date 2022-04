Mangia un panino e muore a 13 anni, si sospetta choc anafilattico

Una tredicenne si è sentita male dopo aver mangiato un panino. È tornata a casa ma le sue condizioni si sono aggravata e così è morta.

Si ipotizza uno choc anafilattico, la procura ha disposto l’autopsia.

Giovedì Martina, 13 anni, era in giro con le amiche, come tante altre volte. E insieme avevano mangiato un panino al salame per la merenda. Ma aveva cominciato a sentirsi poco bene, così è tornata a casa. Qui il malore è peggiorato. I genitori hanno chiamato i soccorsi, ma non è servito a nulla. La ragazzina è morta nella casa di famiglia prima ancora che il 118 riuscisse a portarla in ospedale. La tragedia è avvenuta a Fondi, nella provincia di Latina.

Tra le prime ipotesi, al momento la più accreditata sarebbe quella di uno choc anafilattico. Stando al Corriere della sera la tredicenne soffriva di alcune allergie. Potrebbero essere state queste ad aver scatenato la reazione. La procura ha già disposto l’autopsia per vederci chiaro.