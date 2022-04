Ucraina, la Casa Bianca: “Non manderemo Biden a Kiev, troppi rischi”

La Casa Bianca conferma: niente Ucraina per Biden. Troppo rischioso organizzare il viaggio del presidente in una zona di guerra.

Intanto continuano gli avvertimenti da parte di Mosca, sia agli Usa che alla Ue.

Biden non andrà a Kiev. Troppi i rischi e le incognite di un viaggio in un paese in guerra. «Non manderemo il presidente in Ucraina». Lo ha detto ai giornalisti la portavoce della Casa Bianca Jen Psaki. Intanto il segretario di Stato Usa Tony Blinken avverte: la guerra potrebbe durare a lungo, anche per tutto il 2022. Per la Cia invece “Putin è disperato e può usare armi nucleari”.

Mosca: “conseguenze” in caso di adesione di Finlandia e Svezia alla Nato

Mosca fa sapere: per l’Unione Europea il gas e il petrolio della Russia rimarranno insostituibili ancora a lungo, almeno per i prossimi 5-10 anni. Il Cremlino avverte Washington: “Non inviate armi sensibili a Kiev”. Inoltre annuncia “conseguenze” nell’eventualità che Finlandia o Svezia dovessero aderire alla Nato.

Di Mario: tempi lunghi per adesione all’Alleanza Atlantica

Sul tema si è pronunciato il ministro degli Esteri, Luigi di Maio: “Ci sono due Paesi, Svezia e Finlandia, che vogliono entrare nella Nato per sentirsi più al sicuro”, ha detto. “La loro opinione pubblica chiede di entrare nella Nato perché si sente più sicura”. Ma, spiega Di Maio, “ci vorranno tempi lunghi, entro giugno potrebbe essere avviata la procedura di adesione, che va ratificata dai Parlamenti di tutti e 30 i Paesi, un procedimento che in alcuni casi richiederà mesi”. Il ministro degli esteri italiano ha concluso dicendo che “l’invasione dell’Ucraina ha fatto preoccupare Paesi che non sono nella Nato, un altro capolavoro di Putin”.