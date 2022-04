Usa, detenuto nel braccio della morte sceglie la fucilazione

Dopo essere stato condannato a morte nel 2001 un detenuto sarà ucciso con fucilazione, ma ha presentato ricorso alla Corte Suprema.

Dal maggio 2021 in South Carolina i condannati a morte devono scegliere tra la fucilazione e la sedia elettrica.

Poteva scegliere tra la fucilazione e la sedia elettrica. E Richard Bernard Moore, 57 anni, ha scelto la prima opzione. È stato condannato a morte nel 2001 per omicidio e altri reati commessi due anni prima in South Carolina. La data dell’esecuzione è stata fissata per il 29 di aprile. Il condannato ha potuto scegliere di che morte morire quattordici giorni prima della data stabilita. Sarebbe la prima fucilazione nella storia del South Carolina.

Gli avvocati di Moore hanno fatto ricorso alla Corte Suprema. Per i suoi legali entrambe le alternative sono incostituzionali. Chiedono anche la revisione della pena, giudicata eccessiva.

Nel 2021 il South Carolina ha introdotto la fucilazione

Normalmente gli stati americani eseguono le condanne a morte con l’iniezione letale. Ma negli ultimi anni è diventato sempre più ostico reperire il mix di sostanze velenose necessario. Questo a causa del boicottaggio della case farmaceutiche. Per questo è dal 2011 che non ci sono più state esecuzioni in South Carolina.

Fino ad ora, i condannati potevano scegliere tra l’iniezione e la sedia elettrica. Inutile dire che regolarmente sceglievano la prima, impedendo così di fatto l’esecuzione della sentenza di morte a causa della mancanza dei farmaci. Finché nel maggio 2021 il South Carolina, quarto stato americano a farlo, non ha adottato la fucilazione. In questo caso la sentenza sarebbe eseguita da tre guardie carcerarie, chiamate a freddare il condannato, incappucciato e legato a una sedia, da un foro della parete a pochi metri da lui.

Ma gli avvocati del 57enne hanno chiesto la sospensioni dell’esecuzione così da dare alla Corte Suprema il tempo di analizzare il caso.