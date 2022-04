Ragazzo autistico scomparso da 3 anni ritrovato a 1300 km da casa, i genitori gridano al miracolo

Era scomparso da casa nel 2019, poco dopo la diagnosi di autismo. È stato ritrovato dopo tre anni a migliaia di chilometri da casa.

Un mistero cosa abbia fatto in tutti questi anni. Sulla vicenda è partita un’indagine.

Lo hanno ritrovato dopo tre anni. Ha dell’incredibile – se non del miracoloso – la storia di Oswalt Connerjack, il ragazzo scomparso a 16 anni da Clearlake, in California, nel 2019. Pochi giorni prima della scomparsa aveva scoperto di soffrire di un disturbo dello spettro autistico.

Adesso Oswalt è stato ritrovato, ma a 1300 chilometri da casa. Alcuni agenti di polizia si sono accorti di lui mentre dormiva fuori da minimarket nella contea di Summit, nello Utah, tutto tremante e infreddolito.

La mamma: «Non ho mai smesso di cercarlo»

Era il 9 aprile. Sembra che il giovane, adesso 19enne, vivesse per strada da quasi due settimane. I residenti della zona avevano più volte segnalato allo sceriffo un senzatetto che spingeva un carello della spesa. Un particolare inusuale. In quella zona, fa sapere la polizia, ci sono pochi clochard. Lì infatti fa molto freddo, vista l’alta quota. In molti avevano provato a avvicinarlo per offrirgli riparo, ma lui si era sempre rifiutato, anche se non in maniera aggressiva, e mai aveva voluto indicare il suo nome.

Da anni la sua famiglia lo stava cercando disperatamente, con volantini e appelli via social. Ma nulla. Ora invece Oswalt è stato ritrovato. «Non ho mai smesso di cercarlo. Non c’è stato un giorno in cui non lo abbia cercato» ha detto la mamma del ragazzo, Suzanne Flint. Mistero fitto invece su cosa abbia fatto e dove sia stato in questi tre anni. Su questi aspetti dovrà far luce un’indagine.

Ritrovato dagli agenti fuori da un minimarket

Dopo averlo trovato fuori dal supermercato, gli agenti lo hanno convinto a entrare nell’auto di servizio per riscaldarsi. Qui Oswalt ha lasciato che gli prendessero le impronte digitali. Ma gli agenti avevano già capito che ci doveva essere qualcosa di strano. E così, dopo aver controllato le innumerevoli segnalazioni di ragazzi scomparsi in Usa, sono incappati nella foto di un 16enne sparito nel 2019. Un volto incredibilmente somigliante a quello del giovane impaurito e infreddolito che era in macchina con loro. A quel punto hanno avvisato la famiglia.

I genitori temevano che gli agenti volessero comunicare che il figlio era stato sì trovato, ma da morto. E invece la sorpresa per un ritrovamento che sapeva di miracoloso li ha fatti scoppiare in lacrime. Poi si sono messi in macchina per coprire le quattro ore di distanza che li separavano dallo Utah. «Lo avevamo cercato in tutta la California – ha dichiarato la mamma alla Cbs – . Siamo solo grati che sia al sicuro, che sia vivo e che possa tornare da noi».