Uccide e fa a pezzi madre di due figli, poi manda un messaggio al marito: «La tua intera famiglia sarà la prossima»

La donna è stata uccisa nello scantinato di casa sua. Dopo averla fatta a pezzi l’assassino ha infilato il suo corpo in un borsone.

Poi lo ha lasciato nel sentiero di un parco poco lontano dal luogo del delitto.

Ritrovamento raccapricciante a New York. Qui sabato mattina è stato trovato, all’interno di un borsone da Hockey, un corpo smembrato. La vittima è stata identificata in Orsolya Gaal, 51 anni, madre di due figli. Venerdì sera la donna era uscita di casa. Al figlio minore, tredicenne, aveva detto di voler andare a uno spettacolo. Ma la mamma non è più tornata a casa.

Orsolya viveva con la famiglia in una abitazione da due milioni di dollari nel Queens. Quando è scomparsa il marito e il figlio maggiore si trovavano fuori città. A inizio settimana erano partiti per un viaggio.

Dopo l’omicidio, un inquietante messaggio al marito della vittima

Stando alle prime ricostruzioni, la donna sarebbe uscita con un altro uomo che l’avrebbe uccisa e fatta a pezzi nello scantinato della sua stessa casa. Il killer, dopo averla ammazzata, avrebbe usato il cellulare della 51enne per mandare un’inquietante messaggio al marito: «La tua intera famiglia sarà la prossima».

Le videocamere di sorveglianza della zona hanno filmato un uomo che si allontanava dalla casa del delitto trascinandosi dietro un grosso borsone: al suo interno c’era il cadavere smembrato della signora Gaal. Il borsone è stato poi abbandonato in un parco poco distante dall’abitazione della vittima.

Gli agenti l’avrebbero identificata grazie a una scia di sangue che li ha condotti fino alla casa dove si era consumato il delitto. Qui hanno fatto irruzione all’interno trovando solo il figlio tredicenne. Dopo averlo interrogato, hanno lasciato andare il ragazzino, ritenuto estraneo a quanto accaduto alla madre.