Entra al ristorante e spara sulla folla: nove feriti, fermato 22enne

È successo in South Carolina, 9 feriti in un ristorante. Il locale si trova all’interno di un centro commerciale.

Mentre tra sabato e domenica in un’altra sparatoria in Pennsylvania erano morti due ragazzi.

Altra sparatoria in South Carolina. È la seconda nel giro di due giorni. È successo in un ristorante di Furman, cittadina nella Contea di Hampton a circa 80 chilometri da Columbia. Qui ieri nove persone sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta nel ristorante all’interno di un centro commerciale.

Altre cinque persone sono state ferite nella ressa che si è creata mentre la folla cercava di scappare all’esterno del centro commerciale. Le circostanze e la dinamica della sparatoria sono ancora da chiarire. Ad aprire il fuoco, a quanto si sa, è stato un uomo di 22 anni. È già stato arrestato dalla polizia.

Nella notte tra sabato e domenica c’era stata un’altra sparatoria. Questa volta a Pittsburgh, dove i colpi d’arma da fuoco sono partiti nel corso di una festa giovanile. Alla festa prendevano parte 200 ragazzi, soprattutto minorenni. In due sono rimasti uccisi, tra i quali un ragazzino di 14 anni, mentre altri otto ragazzi sono rimasti feriti.