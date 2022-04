Andreea Rabciuc risulta ancora scomparsa: segnalazioni in diverse città

Almeno tre i presunti avvistamenti della ragazza scomparsa da oltre un mese. Il compagno risulta indagato ma non ci sono ancora elementi concreti per capire dove si trovi Andreea e in che condizioni sia.

Continuano le ricerche di Andreea Rabciuc, la 27enne campionessa di tiro a segno, scomparsa il 12 marzo dopo una violenta lite con il compagno Simone Gresti a Montecarotto. Si segnalano finora avvistamenti nelle zone di Roma, Milano e Ancona ma finora nessuna pista si è rivelata concreta.

Al programma di Rai3 Chi l’ha visto sono arrivate telefonate di telespettatori su possibili tracce, una terza è arrivata tramite il legale del compagno che risulta indagato per sequestro di persona e sono al vaglio dei carabinieri di Ancona.

LE SEGNALAZIONI

“Chiedeva soldi piangendo a Roma, in zona Magliana, ad un supermercato, alla fine di marzo – afferma una signora tramite un fax inviato alla reazione. I dipendenti del negozio affermano di avere visto una ragazza in questi giorni nella zona che potrebbe corrispondere alle caratteristiche di Andreea.

La seconda segnalazione invece risulta nella zona di Ancona in data 16 aprile, mentre quella di Milano, secondo quanto riferito dal legale, parla di una signora che ha visto la donna dentro la stazione della metro di Cadorna in direzione Rho Fiera. Gresti, di mestiere autotrasportare, ha lanciato un appello tramite il suo avvocato: “Chiunque pensi di avere visto Andreea ce lo faccia sapere. Spero che tutte le segnalazioni siano verificate a fondo dalle forze dell’ordine“.

LE DICHIARAZIONI DEL COMPAGNO

Per l’avvocato dell’uomo, il suo assistito “è stato dipinto come un menefreghista rispetto alle sorti della fidanzata, ma è stato lui che nel tardo pomeriggio di domenica 13 marzo è andato con la mamma di Andreea a denunciarne la scomparsa. I carabinieri gli hanno detto di tornare dopo qualche giorno perché la ragazza era maggiorenne ed erano passate appena 24 ore“.