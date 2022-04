«Chi l’ha visto» smaschera il ‘Vate Nerazzurro’: ha truffato decine di persone

La trasmissione di Federica Sciarelli svela l’identità di un truffatore che ha ingannato molti sfruttando la loro passione per l’Inter.

Lui giura che restituirà i soldi raccolti attraverso i social e YouTube. Salvo poi sparire una volta raggiunto l’obiettivo.

Il mondo delle truffe, ahinoi, è vasto quanto un giardino zoologico. E soprattutto pullula di personaggi pittoreschi. O forse sarebbe meglio dire picareschi. L’ultimo di questa galleria si fa chiamare il ‘Vate Nerazzurro‘. Usa i social e YouTube per parlare dell’Inter. Ma in realtà sembra che la passione calcistica sia solo un pretesto per un altro genere di attività: raccogliere denaro dai tifosi della squadra nerazzurra.

Di lui si è occupato ieri la trasmissione Chi l’ha visto, su Rai3, che lo ha contattato direttamente svelandone anche la presunta identità. La trasmissione di Federica Sciarelli ha contattato anche i truffati. I loro racconti sono molto simili: a decine di persone il ‘Vate’ ha promesso la partecipazione a progetti, anche attraverso i social, oppure favori personali. Naturalmente in cambio di denaro.

Si fa versare centinaia di euro e poi si eclissa

In Italia e in Europa c’è chi racconta di avergli versato dagli 800 ai 250 euro. Uno dei truffati spiega che il ‘Vate’ cerca di vendere le quote del suo canale YouTube, promettendo poi dei dividendi. Altri parlano di soldi versati per case e garage. Ma dopo i versamenti, puntualmente il ‘Vate’ si eclissa.

Lui si difende in un video pubblicato sui social, dove sostiene di essere diffamato. Ma il ‘Vate’ non si presenta mai col vero volto. Solo con un’immagine disegnata: qui appare rasato, con la barba incolta, in camicia e occhiali. «Ma la sua immagine è molto diversa», spiega Federica Sciarelli.

Svelata la vera identità del ‘Vate’

Uno dei truffati afferma di aver visto per errore il suo vero volto durante una live. E poi, dopo aver indagato, di aver scoperto la sua vera identità. Il ‘Vate Nerazzurro’ sarebbe in realtà Aldo Rotolo, un truffatore di lunga data. Da anni vive a Berlino. Lì lo aveva raggiunto l’inviato di Chi l’ha visto, senza grandi risultati. Rotolo gli ha chiuso il telefono in faccia.

Ma dopo un mese è stato lui a contattare la redazione della trasmissione. Alla quale ha detto di voler restituire i soldi alle persone che dicono di essere state truffate. «Li restituisce questi soldi? Chi di voi vuole fare una scommessa con me?», chiede la Sciarelli con una punta di amarezza. Ben sapendo che si tratta, quasi certamente, di una scommessa persa.