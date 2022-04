Maddie McCann, take away di hamburger usa le sue foto per farsi pubblicità

Una ditta di panini d’asporto di Leeds ha avuto una bella trovata: farsi pubblicità con le immagini della bimba scomparsa nel 2007 in Portogallo.

È scoppiata una polemica e la pubblicità rimossa dai social. Non è la prima volta che l’azienda si fa pubblicità in maniera discutibile.

Se ne sparli purché se ne parli, si dice. Sta bene. Ma si possono usare le immagini di una bambina scomparsa per farsi pubblicità? Per la Otley Burger Company, take away di hamburger, la risposta evidentemente è sì. L’azienda, con sede a Leeds, nel Nord dell’Inghilterra, ha usato a questo scopo le immagini di Maddie McCann, la bambina rapita quindici anni fa in Portogallo – forse da un pedofilo – e mai più ritrovata. La piccola è scomparsa il 3 maggio 2007 a Praia da Luz, in Portogallo, durante una vacanza con la sua famiglia.

Una vicenda straziante su cui ha pensato di lucrare il proprietario dell’Otley Burger Company, il 29enne Joe Scholey. Sua l’idea della pubblicità choc. In occasione della festa della mamma (che nel Regno Unito ricorreva il 27 marzo) ha pensato a questa bella trovata: una serie di post pubblicitari sulle sue pagine social riferiti al caso di Maddie McCann.

Una pubblicità choc

Così sono apparsi pubblicità e post con immagini di Madeleine e della mamma, Kate. In una si vedeva anche un uomo di corsa con un’immagine più piccola di Maddie, il tutto accompagnato dalle battute «Hamburger per cena?» e «Buona festa della mamma a tutte le mamme là fuori». E ancora «Con hamburger così buoni, lascerai i tuoi bambini a casa. Cos’è la cosa peggiore che possa accadere».

I contenuti non hanno fatto per nulla ridere gli utenti dei sociali che non hanno apprezzato il cinismo di Scholey. Perciò hanno cominciato a tempestare di commenti negativi la pagina social della ditta di panini d’asporto. Alcuni di loro hanno protestato presso l’Asa, l’Advertising Standards Authority, l’autorità di regolamentazione della pubblicità in Inghilterra e in Galles. Finora sono state presentate tre denunce. L’Asa ha fatto partire un’indagine. E nel frattempo ha chiesto ai social di rimuovere i contenuti incriminati.

Non è la prima volta che l’azienda di fast food e hambuger pubblica contenuti discutibili, per non dire al limite dello sciacallaggio. La Bbc ricorda che in occasione della festa del papà del 2021 aveva pubblicato immagini di celebri serial killer.