Ucraina, l’ammissione del sito pro Cremlino: 20 mila soldati russi morti o dispersi, poi cancella post

La cifra è stata twittata da un sito vicino a Mosca, sulla base di fonti della Difesa russa. Ma il tweet è stato poi cancellato.

Arriva così la conferma delle perdite molto elevate subite dall’esercito russo durante il conflitto.

Oltre 20 mila i soldati russi morti o dispersi in quasi due mesi di guerra in Ucraina. L’ammissione arriva da Readovka, un sito pro Cremlino. La cifra è stata fornita in un tweet, poi è stata rilanciata dal sito dell’opposizione bielorussa Nexta.tv.

Per l’esattezza, sarebbero 13.414 i militari morti e circa 7 mila i dispersi. Questi numeri, precisa Nexta.tv, sarebbero stati forniti nel corso di un briefing a porte chiuse del ministero della Difesa russo. Successivamente Readovka ha cancellato il post, fa sapere Nexta che ha pubblicato uno screenshot del messaggio scomparso.