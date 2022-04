Dall’Italia all’Ucraina e ritorno, salvando centinaia di persone [VIDEO]

La storia incredibile e meravigliosa di Svitlana e Costantino, che stanno facendo la spola dall’Italia all’Ucraina portando in salvo ormai circa mille persone. A loro spese, dopo aver creato una rete di solidarietà dal basso senza l’aiuto delle istituzioni.

In viaggio dal 26 febbraio, con l’unico obiettivo di aiutare più persone possibile. E’ la storia di Svitlana e Costantino, una coppia che, per motivi personali, è dovuta partire alla volta dell’Ucraina allo scoppio della guerra. Arrivati al confine con la Romania, sono entrati in contatto con il dramma in corso, in tutta la sua enormità. Ne hanno preso atto ed hanno deciso di non poter far finta di nulla. Hanno deciso di tornare, e di offrire quanto più aiuto fosse loro possibile.

5 viaggi, mille persone in salvo

Ad oggi sono cinque i viaggi effettuati dalla coppia, e sono mille le persone portate in Italia, al sicuro. Tutto a loro spese, dedicando tempo ed energie ad una impresa che è incredibile: soprattutto se si pensa che è organizzata totalmente dal basso, senza il sostegno delle istituzioni. Una storia meravigliosa di solidarietà, oltre che una testimonianza importate di quel che sta avvenendo. Nel video l’intervista realizzata con Svitlana Hryhorchuk e Costantino Saporito, mentre erano in auto in viaggio verso il confine ucraino.