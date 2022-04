Parliamo solo di Ucraina ma 30 guerre insanguinano il mondo

Ecco le guerre che insanguinano il mondo, dimenticate a causa del conflitto ucraino.

La guerra è una terribile compagna della storia dell’umanità. Un flagello atroce che semina morte, miseria, disperazione e tragedie a catena.

Oggi guardando i giornali sembra che la guerra esista soltanto in Ucraina e sia una specie di eccezione. Purtroppo la guerra in sanguigna il nostro pianeta e i conflitti attualmente attivi sono tanti.

Una tragedia globale

La guerra è un’industria che fa comodo a pochi potenti e semina miseria presso tantissimi disperati. Anche se ce ne dimentichiamo Save the Children lancia l’allarme: in tanti paesi del mondo i bambini vivono all’inferno quotidianamente.

TV, internet e giornali parlano soltanto di Ucraina, eppure quello che sta succedendo da 7 anni in Yemen è davvero spaventoso e vergognoso. Quello che sta accadendo in Yemen è terribile tanto che Save the Children racconta che l’ottanta per cento dei bambini di quei territori insanguinati dal conflitto vive nella costante paura per la propria sicurezza oltre che per quella dei propri familiari.

Yemen

Addirittura il 70% dei bambini che vivono in Yemen ha raccontato di aver subito un attacco alla propria scuola. Numeri incredibili e sbalorditivi per un terreno di conflitto che i media occidentali dimenticano sistematicamente. La fame e le malattie mentali nei territori colpiti da questo terribile conflitto sono ormai un’atroce normalità. I 7 anni di conflitto Yemen hanno fatto vivere ai bambini un incubo senza fine: sfollati, traumatizzati mutilati e abituati ad un’ansia, depressione e paura costanti. Lo Yemen è un vero e proprio inferno sulla terra per adulti e soprattutto per i bambini, ma al mondo non interessa e mentre ci sono guerre sulle quali tutti sembrano voler dire la loro e voler prendere posizione come se si trattasse una questione di vita o di morte, per quanto riguarda lo Yemen sembra non interessare assolutamente niente a nessuno.

Mali

Non troverete opinionisti che litigano in TV per lo Yemen. Lo Yemen purtroppo non è un caso isolato perché ci sono più di 30 conflitti nel mondo attualmente attivi. Un altro conflitto di cui si parla pochissimo e quello in Mali. In Mali da circa un decennio si combatte una guerra sanguinosa. Lo scopo di questa guerra è quello di contenere l’avanzata dei fondamentalisti islamici ma ormai come spesso accade in questi contesti quello che rimane è soltanto morte, miseria e sofferenza.

Tigray

Un’altra guerra dimenticata e quella del Tigray. In questa regione ormai la situazione è così grave che su 6,5 milioni di abitanti della regione, 5,2 sono praticamente alla fame e ci sono addirittura 2 milioni di sfollati. Un’altra situazione critica e quella della Siria. Le sofferenze dei civili in questo martoriatissimo contesto sono ormai tremende da lungo tempo. Ma come detto, 30 conflitti insanguinato del mondo ma all’occidente ne interessano soltanto alcuni. Anzi, attualmente sembra che al di fuori del dramma spaventoso che stanno vivendo gli ucraini, tutti gli altri siano figli di un Dio minore.