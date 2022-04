Travolta e uccisa mentre attraversa la strada in bici: muore 56enne, traffico in tilt

L’incidente mortale è avvenuto ieri pomeriggio. La donna è stata centrata da un auto. Nel terribile impatto ha perso la vita.

Per lei non c’è stato niente da fare. I soccorsi hanno solo constatato il decesso.

Ancora un incidente mortale. È successo ieri pomeriggio a Fiumicino. Erano da poco passate le 16 quando una donna di 56 anni è stata investita da un’auto in via dell’Aeroporto, la strada statale 296 che collega Fiumicino a Ostia. Per lei non c’è stato nulla da fare. L’impatto con la macchina, una Fiat 500, è stato fatale.

Ancora da chiarire le circostanze dell’incidente, avvenuto all’altezza di via Falzarego, al chilometro 4. In un comunicato il sindaco di Fiumicino Esterino Montino ha reso noto che è deceduta «una donna che stava attraversando la strada tenendo per mano la sua bicicletta». «A quanto pare – prosegue la nota del primo cittadino – , la donna sarebbe stata investita da un’auto che si era fermata ma che è stata, a sua volta, tamponata da un altro veicolo». Secondo le prime ricostruzioni la donna stava spingendo la bici dopo essere andata a fare la spesa.

Inutili i soccorsi, sul posto anche il marito e il figlio

I soccorsi, una volta giunti sul posto, hanno solo potuto constatare il decesso della donna. Sul luogo si sono precipitati anche il marito e il figlio, sconvolti dal dolore. Il ragazzo, riferisce il Corriere della sera, è riuscito appena in tempo a baciare la mano della mamma poco prima che la mortuaria la portasse via attorno alle 18.

Il traffico è rimasto bloccato a lungo, con pesanti ricadute su tutta la circolazione della zona. Via dell’Aeroporto è stata chiusa nelle due direzioni di marcia. Solo verso le 19 la strada è stata riaperta al traffico. Lunghe code di auto e disagi anche, di conseguenza, sul traffico di Fiumicino fino alla via Portuense.