Exploit delle minicar elettriche, Stellantis annuncia: in arrivo la nuova Topolino

Grande successo nell’ultimo biennio per le minicar elettriche. Su tutte spicca la Citroen Ami, leader del mercato.

E proprio sul modello della Ami Stellantis sta pensando di sviluppare una nuova Fiat Topolino.

Si vedono sempre di più, nelle città del vecchio continente, le minicar elettriche. Le loro immatricolazioni sono quasi raddoppiate, passando dalle 24 mila del 2020 alle oltre 42 mila del 2021. Non superano i i 75 chilometri all’ora e sono dotate delle migliori tecnologie dell’industria automobilistica, tanto da essere ritenute più sicure di un qualsiasi ciclomotore.

Tra le minicar spicca il caso dalla Citroen Ami. Uscita nel 2020, si può comprare solo sul web. Finora ne sono state vendute oltre 20 mila. Più di 5 mila solo in Italia dal 2021. Col 76% di quota di mercato è indubbiamente il modello leader tra le minicar elettriche. Un successo che si spiega col look molto accattivane, ideale per muoversi nella giungla urbana, in ogni condizione climatica. Così ha saputo conquistare la clientela. Non solo quella più giovane.

Successo anche per la Fiat 500 elettrica

Ami, elettrica al 100%, è lunga 2,41 metri. Per ricaricarla totalmente bastano meno di tre ore, con una semplice presa da 220V. È un esempio della svolta “sostenibile” dell’industria automobilistica, dove continua a spiccare anche la Fiat 500, l’auto elettrica più venduta in assoluto in Italia nel 2021. Ha fatto registrare, spiega al ‘Corriere della sera’ Eligio Catarinella, brand manager Fiat Italia, «10.750 immatricolazioni, nel primo trimestre dell’anno con più di 1.500 consegne è la city car elettrica, prima in classifica, anche in Europa».

Gli ottimi risultati hanno spinto anche verso la rinascita di una nuova Fiat Topolino. Potrebbe arrivare nel 2023 e andare ad aggiungersi al catalogo di Stellantis, il colosso a cui adesso lo storico marchio italiano appartiene. La nuova Topolino dovrebbe essere sviluppata sulla base della Citroen Ami. Con una differenza però: il tetto apribile. A produrla potrebbe essere lo stabilimento di Kenitra, in Marocco. È qui che vengono costruite sia la Ami che la Opel Rocks.