Jake Sullivan: «USA condivide stessi timori di Israele su propria sicurezza»

Il Consigliere per la sicurezza nazionale di Washington ha incontrato il suo omologo israliano. A renderlo noto la Casa Bianca.

Al centro dell’incontro i rapporti tra USA e Israele e il tema della sicurezza.

L’incontro

A informare dell’incontro tra Jake Sullivan e Eyal Hulata, Consigliere per la Sicurezza Nazionale di Israele, è la Casa Bianca attraverso una nota pubblicata sul sito ufficiale.

La riunione tra Sullivan e Hulata segue l’incontro tra il Presidente degli USA, Joe Biden, e il Primo Ministro Israeliano Naftali Bennet avvenuto il 24 Aprile. Durante l’incontro si è discusso di questioni legate alla sicurezza regionale e globale.

Gli Stati Uniti, fa sapere il Consigliere per la Sicurezza Nazionale di Washington «condividono le preoccupazioni israeliane sulle minacce alla sicurezza del Paese». Attenzione particolare «per l’Iran e per quanti vengono appoggiati da Teheran».

USA e Israele hanno deciso, insieme, di rafforzare ancor di più «il coordinamento in corso attraverso il gruppo consuntivo strategico USA-Israele». A ciò si aggiunge la volontà di «rafforzare la sicurezza e la cooperazione diplomatica con altri partner regionali, quando possibile».

Nel corso dell’incontro si è parlato anche della guerra in corso tra Russia e Ucraina e la necessità di continuare a dare supporto agli ucraini.

Nella nota diffusa dalla Casa Bianca, infine, si legge che Sullivan e Hulata «si sono impegnati a portare avanti il loro stretto coordinamento su diverse questioni di sicurezza che sono importanti sia per gli Stati Uniti d’America sia per Israele». Nei prossimi mesi, in ultimo, è prevista una visita di Joe Biden in Israele.