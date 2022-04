Rapina farmacia col coltello in mano, poi si nasconde tra gli scaffali

Dopo il tentativo di rapina, all’arrivo della polizia il malvivente ha cercato di nascondersi dietro gli scaffali della farmacia.

Era entrato col coltello in mano per farsi consegnare i soldi della farmacia.

Ha cercato di rapinare una farmacia. Ma quando è arrivata la polizia si è nascosto in mezzo agli scaffali per sottrarsi alla cattura. È accaduto nella giornata di ieri a Roma, in via Settembrini. A finire in manette un uomo di 57 anni. Gli agenti lo hanno fermato per tentata rapina.

Il tentativo di rapina è avvenuto ieri pomeriggio, verso le 14. È quell’ora l’uomo è entrato nella farmacia. Qui ha estratto un coltello minacciando la farmacista per farsi consegnare il denaro. In zona c’erano però i poliziotti del commissariato Prati.

Si trovavano lì per specifici servizi anti-rapina. Ma sono stati avvisati dalla centrale operativa per via di una persona sospetta. Sono intervenuti nella farmacia e, una volta giunti sul luogo della rapina, il 57enne ha tentato di celarsi alla loro vista tra gli scaffali. Ma non è servito a nulla; gli agenti lo hanno arrestato.