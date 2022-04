Dramma sul lavoro: operaio precipita nel vano ascensore e muore

L’operaio era impegnato in un lavoro di manutenzione quando è caduto nella tromba di un ascensore alla Farnesina.

Per lui non c’è stato niente da fare malgrado l’intervento tempestivo dei soccorsi.

Un’altra morte bianca sul lavoro. È successo stamattina a Roma, nel palazzo centrale del ministero degli Esteri. Qui verso le 8:30 un operaio è caduto nel vano ascensore. Stava eseguendo dei lavori di manutenzione quando è precipitato.

Inutili gli interventi dei vigili del fuoco e del 118. Per l’uomo non c’era già più niente da fare. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area dell’incidente. Successivamente hanno recuperato il corpo senza vita dell’operaio.