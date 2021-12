Tragico incidente sul lavoro, operaio trovato morto nel vano di un ascensore

Il tuo browser non supporta questo file

Nicolae Catalan, 30enne di origini rumene, era il titolare della ditta che stava eseguendo lavori di manutenzione nella Casa di Cura Eremo di Acro. La sua morte sarebbe legata ad un errore umano.

Un nuovo tragico incidente sul lavoro si è verificato in Trentino, all’interno della Casa di Cura Eremo di Acro. Qui, Nicolae Catalan, 30 anni, è stato trovato privo di vita dai suoi colleghi nel vano di un ascensore.

Errore umano?

Nicolae stava lavorando nella casa di cura per dei lavori di manutenzione, in particolare, si stava occupando di alcune saldature degli ascensori. Stando alle prime informazioni raccolte, la sua morte sarebbe legata ad un errore umano. Sembrerebbe, infatti, che un dipendente della ditta di cui Nicolae Catalan era il titolare, abbia fatto scendere il contrappeso dell’ascensore senza però rendersi conto del fatto che all’interno del vano c’era proprio il 30enne. I suoi colleghi, terminato il turno di lavoro, non vedendolo più hanno iniziato a cercarlo all’interno dell’edificio fino a quando non hanno fatto la terribile scoperta.

All’arrivo dei soccorsi, però, purtroppo per Nicolae Catalan non c’è stato nulla da fare. Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i Vigili del Fuoco volontari di Arco, la Polizia e gli ispettori dell’UOPSAL – Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza sugli ambienti di lavoro. Sarà compito dell’UOPSAL ricostruire l’accaduto, definire la dinamica dell’incidente e verificare che tutto sia a norma in materia di sicurezza.