Amazon è crisi: il titolo crolla alla borsa di Wall Streeet

La scommessa di Amazon sulle auto elettriche di Rivian non paga e il titolo scende del 10%. La casa automobilista affossa l’azienda di Jeff Bezos.

Una perdita di oltre 3,8 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2022. Questi sono i numeri disastrosi di Amazon che hanno provocato un grosso calo per i titoli dell’azienda di Jeff Bezos in borsa. Amazon è infatti scesa del 10% nelle contrattazioni.

Sebbene i ricavi siano in crescita del 7% (calcolati in 116,7 miliardi di dollari) le attese erano diverse e prevedevano una crescita maggiore. Ma il secondo trimestre sarà ancora più negativo con un stima intorno ai 120 miliardi, almeno 5 in meno di quelli attesi dal mercato. Diversi invece i numeri di Amazon Web Service che vedono una crescita del 37% (18,44 miliardi di dollari), di queste la parte più grande è in Nord America.

COLPA DI RIVIAN

Una decrescita forse prevedibile dato il nuovo e incerto investimento che Bezos ha previsto per Amazon su Rivian, la casa automobilista produttrice di auto elettriche, che ha perso oltre la metà del suo valore nel primo trimestre dell’anno. Le perdite di Rivian vedono un calo delle vendite on-line del 3,3% (51,13 miliardi di dollari) mentre nei punti vendita sono salite solo del 17% (4,59).