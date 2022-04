Ucraina, Kiev annuncia: “Pronti a evacuare i civili da Azovstal”

Sarebbe pronta un’operazione per l’evacuazione dei civili dall’acciaieria bombardata pesantemente dalle forze russe.

Il blitz dovrebbe scattare nella giornata di oggi, fanno sapere da Kiev.

Ci sarebbe un piano per far evacuare i civili dall’acciaieria Azovstal a Mariupol. Un’operazione prevista per la giornata di oggi. Lo ha dichiarato, senza entrare nei dettagli, l’ufficio della presidenza ucraina.

Si stima che all’interno dell’acciaieria siano rimasti in trappola centinaia di civili. Il vasto stabilimento, che si trova nella periferia orientale della città portuale, mercoledì notte è stato oggetto di pesanti attacchi e bombardamenti da parte delle forze russe. Ma è sotto attacco ormai da settimane.