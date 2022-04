Auto va fuoristrada e si incendia: due trentenni muoiono carbonizzati

Notte terribile sulle strade di Bologna, caratterizzata da due gravissimi sinistri: uno sull’A14, l’altro a San Lazzaro

Notte orribile sulle strade bolognesi. Dopo il drammatico incidente occorso sulla A14 verso le ore 20, in cui una persona è morta e un bambino di 9 anni lotta tra la vita e la morte nel reparto di rianimazione dell’ospedale Maggiore, un altro tragico sinistro si è consumato a poche ore di distanza.

Due persone, infatti, poche ore più tardi, sono morte carbonizzate sull’auto su cui viaggiavano. Il tragico incidente è occorso alle ore 2:15 della notte e sono deceduti due moldavi a San Lazzaro, schiantandosi alla rotonda dei Polacchi.

I due si chiamavano Virlan Gheorghe, 36 anni, che abitava a Zola Predosa e un 34enne alla cui identità non si è ancora risaliti, dato che i due sono rimasti carbonizzati. Da quanto si apprende da alcune testimonianze, i due uomini da Bologna si stavano dirigendo verso San Lazzaro, quando, forse andando a velocità sostenuta, si sarebbero schiantati contro il muricciolo dello spartitraffico, perdendo il controllo del mezzo.

L’auto ha attraversato la rotonda e colpito il marciapiede, per poi carambolare in un assurdo volo, ribaltarsi e fermarsi in fondo allo spiazzo erboso in mezzo alla suddetta rotonda. Testimoni raccontano che avrebbero udito richieste di aiuto, perché i due uomini avrebbero cercato di uscire dall’auto mentre le fiamme stavano già ricoprendo l’abitacolo.

Tutto è accaduto in pochissimo tempo, al punto che le fiamme si sono propagate in modo talmente veloce che anche il più immediato soccorso dei vigili del fuoco, non è bastato a evitare il dramma che poi si è consumato.

La polizia locale sta indagando sulla dinamica precisa del sinistro, con l’ausilio di polizia e carabinieri. I vigili del fuoco e i soccorritori del 118 non hanno potuto far nulla per salvare i due uomini. Al lavoro per confermare la causa dei due decessi anche il medico legale.