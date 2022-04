Gli italiani perdono mezz’ora al giorno per cercare parcheggio

È cresciuto il numero delle persone che utilizzano l’automobile propria e non i mezzi pubblici

Uno studio di Parclick ha mostrato come gli italiani trascorrano in media 30 minuti ogni giorno a cercare un parcheggio. A volte in realtà anche di più, a seconda del quartiere e del luogo.

Da quanto si apprende dallo studio, nelle maggiori città italiane, sei lavoratori su dieci prendono un’auto propria per andare a lavorare, ma soltanto un terzo di loro ha un parcheggio proprio. Le persone, con il fatto della pandemia in corso, preferiscono usare un proprio mezzo invece dei trasporti pubblici, pure chi prima, di solito, era solito andare col bus o con la metro. E anche adesso, il numero di italiani che usa un proprio veicolo non si è ridotto.

I dati della ricerca effettuata da Parclick indicano che il peggior orario per parcheggiare nelle grandi città è tra le ore 19 e 20, perché le persone tornano a casa dopo il lavoro. Idem dopo le 20, perché nella stragrande maggioranza delle città con ZTL, dopo quell’ora essa termina di essere attiva e residenti e non possono accedere al parcheggio in modo gratuito.

Difficile parcheggiare anche di mattina, tra le ore 8 e le 9, quando le persone vanno a lavoro, in particolare nei quartieri di periferia nelle aree in cui vi sono diverse imprese.

In merito ai quartieri, quelli in cui non è semplice trovare parcheggio e in cui si perde maggiormente per trovarlo, sono:

Roma

Zona centro, oppure nei pressi della stazione Termini, quartieri Prati, San Giovanni, San Lorenzo, Trastevere.

Firenze

Stazione S. M. Novella, dalle parti della chiesa di Sant’Ambrogio, zone quali Lungarno Zecca Vecchia, Porta San Frediano, Lungarno del Tempio.

Milano

Stazione Centrale, centro storico, Navigli, zona San Siro, Cadorna e Parco Sempione, e anche nell’area Rho Fiera.

Napoli

Stazione centrale, Stazione Ferroviaria Circumvesuviana, zona Mergellina e anche in via Toledo.

Palermo

Difficile trovare posto nel centro storico, in Piazza Marina, Foro Italico, Piazzale Ungheria, via Amari nei pressi del porto e area Tribunale.

La ricerca mostra anche che il prezzo medio di un parcheggio nelle suddette città è di 120 euro, ma può raggiungere i 400 euro in determinate aree. Gli esperti di Parclick asseriscono anche che il 95% dei parcheggi italiani non sta massimizzando i tassi di occupazione e gli incassi poiché non fa affidamento sulla vendita online.

Luis Paris, Ceo di Parclick, ha detto in merito a questo studio, che «chi prende quotidianamente l’auto per spostarsi in città sa molto bene che passare circa 30 minuti al giorno per parcheggiare è qualcosa di davvero estenuante. Noi di Parclick crediamo fermamente nella necessità di rendere i parcheggi di queste città più efficienti e accessibili ai cittadini, attraverso nuove tecnologie che faranno sì che molti spazi non siano più sottoutilizzati e possano essere messi a disposizione dei cittadini a prezzi più economici», ha chiosato.