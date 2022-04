Processo Depp-Heard: il dito mozzato, gli insulti, la «materia fecale» sul letto

Il processo per diffamazione intentato da Depp alla ex moglie sta prendendo una piega da fiction televisiva.

Durante le testimonianze non sono mancati momenti grotteschi e di ilarità generale.

Più che un processo per diffamazione sembra una sceneggiatura cinematografica. Forse anche troppo surreale, alla Quentin Tarantino. Certo non era difficile prevederlo, visto che parliamo del confronto in tribunale tra Johnny Depp e Amber Heard. Seguitissimo sui giornali e su Youtube, come se fosse una fiction a puntate.

Il campionario della fiction in effetti c’è tutto: odi, rancori, scambi di accuse. Che ogni tanto superano anche la più fervida immaginazione.

Depp chiede 50 milioni di dollari alla sua ex moglie Amber Heard, 36 anni, per un articolo apparso sul «Washington Post» nel 2018 che lo accusava di violenze domestiche. Un articolo, accusa Depp, 58 anni, che gli avrebbe rovinato la carriera. Per questo il 12 aprile è partito un processo a Fairfax, in Virginia, che dovrebbe durare sei settimane.

L’episodio del «dito mozzato» di Depp

I due si accusano a vicenda di violenze fisiche e ambedue respingono le accuse della controparte. Depp ha rievocato una lite del 2015 durante la quale si sarebbe mozzato un dito per una bottiglia di vodka lanciata da Amber. Il dito, ha detto l’attore , «sembrava il Vesuvio» da tanto che sanguinava. Un lembo di carne, ha raccontato Depp, è stato recuperato e poi avvolto in un fazzoletto per poterlo poi riattaccare. L’ex pirata di Caraibi ha anche fornito le prove fotografiche dell’accaduto.

Depp nega di aver mai picchiato la ex moglie. E contesta le foto mostrate da Amber ai tempi del divorzio, dove appariva col volto gonfio. Era tutto finto, dice Depp. Solo un’abile opera di make up. Il popolare attore ammette che la relazione era molto movimentata e litigiosa. Da parte sua c’era anche l’abuso di droga e alcol. Lo mostra un video nel processo dove Depp si infuria, visibilmente alterato, perché la moglie lo sta riprendendo mentre sbatte i mobili della cucina e si versa un grande calice di vino.

Gli avvocati di Amber Heard hanno poi reso noti alcuni messaggi di Depp all’amico attore Paul Bettany. Qui Depp insulta pesantemente Amber e dichiara pure di volerla bruciare viva. Lui si è scusato dei toni negando si trattasse delle sue reali intenzioni: «È solo umorismo surreale», ha dichiarato.

La «materia fecale» sul letto matrimoniale

C’è poi l’episodio più grottesco, dove Amber Head avrebbe defecato sul loro letto, irritata perché Johnny si era presentato in ritardo alla sua festa di compleanno andandosene dopo aver litigato. Il giorno successivo, ha detto Depp, una delle sue guardie del corpo aveva trovato della «materia fecale» dalla sua parte del letto. L’attrice inizialmente ha incolpato i loro due cani del “misfatto”. Ma Depp ha rintuzzato: «Sono due piccoli Yorkes, raccolgo i loro escrementi e so bene come sono fatti. Non era roba loro». Amber allora, messa alle strette, ha dovuto ammettere le sue colpe. È stato «un brutto scherzo finito male», ha detto.

Un altro momento grottesco è stata la deposizione di un’altra guardia del corpo di Depp. All’uomo è stato chiesto di un episodio del 2015, quando l’attore avrebbe urinato in casa: «Il signor Depp, quando lei l’ha visto, stava tentando di urinare in casa?», ha chiesto il legale di Heard Malcom Connelly. La guardia del corpo ha risposto di no. Così l’avvocato ha insistito: «Ma aveva il pene di fuori, non è vero?». A questo punto la guardia del corpo ha replicato: «Credo che mi ricorderei di aver visto il pene del signor Depp», ha detto, suscitando l’ilarità generale, compresa quella di Depp.

Adesso toccherà a Amber Heard testimoniare

In queste prime settimane il favore dell’opinione pubblica sembra essersi spostato verso Depp. Ma è uno spostamento piuttosto fisiologico dato che fino ad adesso è stato solo lui a testimoniare. Heard ma dovrebbe farlo la prossima settimana. Difficile dire come si evolverà il processo. Quello che pare emergere in maniera abbastanza chiara è una serie di comportamenti sopra le righe da parte di tutti e due gli ex coniugi. Oltre che svariati sintomi di un rapporto malsano. Invece sia James Franco che Elon Musk hanno fatto sapere che non verranno a testimoniare. Erano tra i testimoni più attesi nella lista presentata da Amber Heard a inizio processo.