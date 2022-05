Menù ucraino a scuola: Varenyky al burro e pollo alla Kiev

Dalle scuole dell’infanzia fino alle medie, oggi tutti gli studenti della capitale assaggeranno le specialità della cucina Ucraina, un’iniziativa per agevolare l’integrazione dei bambini e scoprire una diversa cultura.

Un menù dedicato all’Ucraina preparato all’interno delle scuole di Roma, dall’infanzia fino alla secondaria di primo grado, realizzato per agevolare l’integrazione dei bambini che provengono dal paese in guerra, sono diversi giorni che questi ormai hanno iniziato a frequentare le lezioni nella capitale.

I piatti sono il Varenyky al burro, una specie di ravioli freschi a forma di mezza luna o triangoli e il pollo alla Kiev, due classici della cucina Ucraina che i bambini avranno l’occasione di assaggiare. Le specialità rientrano all’interno di un “menù speciale creato appositamente a scopo didattico educativo” cosi è scritto nella circolare del Dipartimento Scuola del Campidoglio, che ha accettato positivamente la proposta fatta dal primo e dal sesto municipio.

L’avviso alle famiglie

La comunicazione è stata data alle famiglie da ormai diversi giorni sui siti delle diverse scuole, che hanno pubblicato la circolare “Menù progettuale Ucraino” con la descrizione del menù.

Il primo è ripieno di carne con a seguire cavoli, patate, funghi e formaggio morbido. Mentre per il secondo si tratta di, una versione del cordon bleu francese con crema di burro, che viene impanato e cotto al forno, e come dimenticarsi delle classicissime patate al burro come contorno. Un altro piccolo gesto per cercare di far sentire più a casa i piccoli bambini che vengono dall’Ucraina.