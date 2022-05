Raggirano anziana di 89 anni e si fanno dare 8.500 euro: in due ai domiciliari

Ancora un’altra truffa ai danni di una persona anziana. Due uomini si sono fatti consegnare con un pretesto una notevole somma di denaro.

Adesso i due truffatori sono finiti agli arresti domiciliari dopo le indagini dei carabinieri.

Due uomini, un 51enne e un 26enne, sono finiti agli arresti domiciliari. Sono accusati di aver truffato un’anziana di San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. La truffa sarebbe avvenuta la mattina del 30 marzo scorso. La donna, 89 anni, sarebbe stata raggirata dai due truffatori. I due, residenti a Napoli, si sarebbero fatti consegnare 8.500 euro con la scusa di dover consegnare due importanti pacchi destinati al nipote della donna. La consegna pretestuosa è avvenuta in due distinte occasioni. Una prima volta i due malviventi, già noti alle forze dell’ordine, si sarebbero fatti consegnare 4 mila euro. In una seconda occasione invece 4.500 euro.

Dopo la segnalazione i carabinieri hanno immediatamente fatto partire le indagini. Grazie all’esame delle telecamere di sorveglianza i militari sono riusciti a ricostruire le mosse e il modus operandi dei due complici. Gli agenti hanno anche individuato il mezzo con cui si sono spostati da Napoli a San Benedetto.

I due malfattori sono accusati di truffa aggravata in concorso. Per loro è arrivata un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal Gip del Tribunale di Ascoli Piceno. Dopo l’arresto i due uomini sono sono ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Ascoli. Nei prossimi giorni verranno sentiti per l’interrogatorio di garanzia così da poter raccontare la loro versione di quanto accaduto.