Gerusalemme, ancora scontri sulla Spianata delle Moschee: ferito un poliziotto

Nuovi scontri tra polizia e palestinesi sulla Spianata delle Moschee dopo la riapertura del luogo sacro agli ebrei.

Volano le scintille nel terzo luogo più sacro per i musulmani – dopo La Mecca e la Medina – e il primo per gli ebrei.

Tensione ancora alta in Medio Oriente. Stamattina a Gerusalemme ci sono stati nuovi scontri tra palestinesi e polizia israeliana sulla Spianata delle Moschee. Ne dà notizia il Jerusalem Post.

I tafferugli sarebbero avvenuti dopo la riapertura del sito – primo luogo santo per l’Ebraismo – ai fedeli di religione ebraica. Per quasi due settimane non avevano potuto salire sul Monte del Tempio a causa dei forti scontri degli ultimi tempi in particolare durante le preghiere musulmane del venerdì.

Stando a quanto riferisce la polizia israeliana, dice il Jerusalem Post, da parte di decine di palestinesi è partita una sassaiola e un lancio di oggetti contro i poliziotti . Negli scontri un agente ha riportato lievi ferite.