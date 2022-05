Vasto incendio ad Erice: evacuate alcune case minacciate dal rogo

Un incendio di vaste dimensioni alimentato dal forte vento di Scirocco, sta interessando la montagna di Erice. Le fiamme sarebbero partite vicino alla stazione della funivia.

Alcune case in via Pola, zona particolarmente interessata dal rogo, sono state evacuate, con esse anche le abitazioni in contrada di Martogna.

Sono giunti sul posto i Vigili del fuoco i volontari della Protezione civile la polizia municipale e alcuni operai del Comune che stanno operando per poter arginare l’incendio. La polizia ha bloccato la strada provinciale per la Vetta. La sala crisi della Prefettura ha allertato l’aeronautica militare per chiedere l’intervento di mezzi aerei.