Spacciatore 32enne incastrato dalla polizia grazie a App You Pol

Grazie alla segnalazione giunta sull’applicazione You Pol è stato arrestato un 32enne che spacciava droga a Ciampino.

Le forze dell’ordine sono entrate in azione subito dopo aver ricevuto la situazione sospetta.

A Roma, gli agenti del commissariato Marino hanno ricevuto una segnalazione attraverso “You Pol”. È l’applicazione che permette di inviare in tempo reale messaggi, immagini o video alla polizia per denunciare un fatto alle autorità. Proprio grazie alla segnalazione dell’App gli agenti hanno fermato a Ciampino un uomo di 32 anni per spaccio.

Dopo aver ricevuto la segnalazione sull’App gli agenti hanno pattugliato nella zona di un appartamento di Ciampino dove il 32enne di fatto risiede I poliziotti hanno notato un andirivieni sospetto di persone. E quando l’uomo ha parcheggiato la sua auto davanti all’abitazione, lo hanno visto intrattenersi per breve tempo e poi risalire sul mezzo.

Un’App generata durante il lockdown

I poliziotti lo hanno quindi fermato per un controllo. All’interno della macchina il 32enne custodiva un involucro di cocaina di circa 65 grammi e un involucro di 140 grammi di hashish. In casa gli è stato poi trovato un altro mezzo chilo di cocaina. È stato portato nel carcere di Velletri. Il gip ha convalidato l’arresto. Poi l’uomo è finito ai domiciliari col braccialetto elettronico, in attesa della sentenza definitiva (fino alla quale, specifica la polizia, è da considerarsi non colpevole).

You Poil è stata pensata per le segnalazioni di bullismo e droga durante il lockdown. Da marzo 2020 può essere usata anche per segnalare violenze domestiche