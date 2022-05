Un 29enne è scomparso tragicamente nella notte. È morto a causa di un incidente stradale per causa ancora da chiarire.

La sua auto è uscita di strada per cause ancora da chiarire. È deceduto all’istante. Inutili i soccorsi.

Lino Raglione, 29 anni, stanotte ha perso la vita in un drammatico incidente stradale. Il giovane si trovava in macchina. Attorno alle quattro di notte, per cause ancora sconosciute, il suo mezzo però è uscito di strada lungo la via che collega Trasacco al paese di Ortucchio, in provincia dell’Aquila.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e il 118. Niente da fare per lui: il 29enne è morto sul colpo. La notizia della sua scomparsa ha commosso tutta la comunità della Marsica. Lino Raglione era molto conosciuto, lavorava alla Cartiera Burgo di Avezzano e militava, come portiere, nella squadra di calcio della Fucense Trasacco.

“Le annate passano…le persone restano”. Così l’allenatore della Fucense, Antonello Gallese, ha voluto ricordare il giovane portiere deceduto. “Caro Lino…resterai sempre insieme a noi”, ha scritto il mister Gallese, “tutte le volte che scenderemo in campo, tutte le domeniche, tutti gli allenamenti.. sempre e per sempre con noi! Abbiamo avuto troppo poco tempo per apprezzarti.. ma tutto quello che ci ha hai donato, lo porteremo sempre con noi come un dono prezioso. Veglia su tutti noi”.