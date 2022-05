“Stand by Ukraine”: Bono e The Edge volano a Kiev e tengono un concerto nella metropolitana [VIDEO]

Bono e The Edge volano a Kiev e tengono “Stand by Ukraine”, un piccolo concerto a sorpresa nella metropolitana della città. L’arrivo dei due è stato totalmente inaspettato. Tra il pubblico anche l’esercito ucraino.

La rock star irlandese Bono Vox ha elogiato la lotta dell’Ucraina per la “libertà” durante un’esibizione a sorpresa organizzata in una stazione della metropolitana nel centro di Kiev, nella giornata di oggi. Con l’occasione, il frontman degli U2 ha anche pronunciato una preghiera “per la pace“. Insieme a lui, ad accompagnarlo con la chitarra, anche David Howell Evans. L’esibizione, tenutasi davanti ai tanti cittadini divertiti, si è svolta mentre le sirene dall’allarme aereo risuonavano per tutta la capitale ucraina.

“La gente in Ucraina combatte per la libertà di tutti”

Bono e David Howell Evans (The Edge), membri storici degli U2, sono arrivati oggi a Kiev, e verso le ore 13:00 (fuso orario italiano) hanno deciso di mettere in piedi un live improvvisato all’interno di una stazione della metropolitana della capitale, presso la fermata di Khreshchatyk. Dal binario della stazione, le due rockstar hanno quindi cantato i grandi classici della band: da “Sunday Bloody Sunday”, a “Desire” e “With or without you”.

Si è trattato di un evento a sorpresa, organizzato con l’intento di sensibilizzare il mondo sul conflitto, e a sostegno delle forze ucraine contro l’invasione russa. Bono, contestualmente al piccolo concerto, ha infatti tenuto anche un emblematico discorso. “La gente in Ucraina non sta combattendo solo per la vostra libertà, ma per tutti noi che amiamo la libertà“, ha infatti spiegato il frontman durante una pausa. E ancora, facendo riferimento anche ai conflitti che sono stati vissuti dal popolo irlandese, ha poi aggiunto: “Preghiamo che possiate godere presto di un po’ di quella pace”.

L’apparizione a sorpresa di The Edge e di Bono Vox (da sempre in prima fila per la lotta a favore dei diritti umanitari, e che presta spesso la sua voce a tematiche quali la lotta alla povertà e all’AIDS), è arrivata quando le sirene dei raid aerei stavano echeggiando in tutta la capitale ucraina, e mentre i combattimenti continuavano ad infuriare nella zona est del Paese. Durante il live, il leader degli U2 ha invitato un soldato ucraino a cantare insieme a lui. L’esibizione, infatti, è avvenuta davanti a una piccola folla di fan, tra i quali anche diversi membri delle forze armate ucraine, vestiti in tenuta militare.