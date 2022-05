Elena Di Cioccio a processo per le offese all’ex portiere Walter Zenga

Nel gennaio 2021, mentre in tv trasmettevano il GfVip, l’attrice e conduttrice radio e tv aveva twittato contro l’ex portiere dell’Inter:«Fai schifo come uomo e come padre. Vergognati. Sei una mer..»

Nel gennaio 2021, mentre in tv andava in onda il Grande Fratello vip, tra i protagonisti del noto reality c’era anche Andrea Zenga, figlio di Walter, ex portiere dell’Inter e della Nazionale, che aveva raccontato del complicato rapporto con suo padre.

Di Cioccio, in questo contesto, ha postato su Twitter una serie di offese contro Walter Zenga, come «Parla da bullo 16enne…» o «Fai schifo come uomo e come padre. Vergognati. Sei una mer..», per cui a metà giugno 2022 sarà processata in quanto accusata di diffamazione nei confronti dell’ex portiere dell’Inter.

La denuncia di Zenga

A decidere per la citazione diretta a giudizio è stata la Procura di Milano, dopo che Zenga aveva sporto denuncia. Come prova di quanto si accusa, il post sul profilo Twitter di Di Cioccio, del 29 gennaio 2021.

«Zenga padre parla come un 16enne bullo a suo figlio che è diventato adulto», aveva scritto l’attrice e conduttrice, difesa dall’avvocata Chiara Magnani. Secondo il pm, Di Cioccio ha oltraggiato «la reputazione» di Zenga anche per averlo apostrofato «inutile» e «padre dall’ego ipertrofico». L’attrice aveva aggiunto, sempre sulla sua pagina che ha 26mila follower: «Fai schifo come uomo e come padre. Vergognati. Sei una mer..». Il processo avrà luogo davanti al magistrato monocratico il 16 giugno 2022.