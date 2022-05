Brigate Rosse, la stella a 5 punte nell’ascensore a Saxa Rubra: “Vile atto intimidatorio”

Atto vandalico nella sede del Tg2 a Roma: apparsa una stella a 5 punte, simbolo delle Brigate Rosse, in un ascensore a Saxa Rubra. Sull’episodio sta indagando la Digos.

Condanna unanime quella scattata dopo il ritrovamento di una stella a cinque punte (simbolo delle Brigate Rosse) all’interno della sede Rai di Saxa Rubra. Il simbolo è stato avvistato, per la precisione, all’interno di un ascensore, situato nell’edificio che ospita la redazione del Tg2. Sul luogo è intervenuta immediatamente la Digos di Roma, oltre che gli uomini della scientifica. Ad accorgersi della scritta è stata una giornalista, che ha fatto segnalazione – oltre che ai colleghi – ai vertici aziendali.

“Solidarietà al direttore Sangiuliano e a tutta la redazione del Tg2”

La stella a cinque punta è stata inciso sul panello d’acciaio dell’ascensore. Sul caso stanno ora indagando le forze dell’ordine, dopo la segnalazione fatta dai i vertici aziendali di Saxa Rubra e dai poliziotti che svolgono servizio nella sede. Ad accorgersi per prima dell’effige, però, è stata una giornalista. Sul luogo sono stati effettuati tutti i rilievi necessari per far partire gli accertamenti sul caso.

Al sopraggiungere della notizia, immediato l’intervento del mondo della politica – e non solo. La leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ha definito quel simbolo come un “vile atto intimidatorio”, e ha sottolineato come l’informazione libera sia “un pilastro indiscutibile della democrazia: la condanna unanime da parte di tutte le forze politiche è doverosa”. Della stessa linea anche Matteo Salvini: “Nessuno spazio al fanatismo e all’intimidazione dei giornalisti, soprattutto in un momento storico come quello che stiamo vivendo: le voci fuori dal coro vengono censurate, attaccate, intimidite”.

Francesco D’Uva, deputato M5s e Questore della Camera, ha “fermamente” condannato il gesto, asserendo che “le minacce non potranno fermare il loro lavoro per l’informazione dei cittadini”. Mentre Maurizio Gasparri, di Forza Italia, ha sottolineato: “Ovviamente non penso che siano risorte le Brigate Rosse, ma che sia spuntato il loro simbolo nell’ascensore del Tg2 dopo le polemiche sul direttore Sangiuliano e le maniacali e infondate denunce e contestazioni di esponenti politici, non è casuale. Siamo per fortuna lontani dagli anni di piombo. Ma circolano troppi cervelli di segatura”.

“Solidarietà al direttore Sangiuliano e a tutta la redazione del Tg2“, invece, è stata portata dalla presidente del Senato, Elisabetta Casellati. In effetti, sebbene non sia chiaro chi sia stato a realizzare il simbolo, secondo quanto emerge dalle ultime ricostruzioni riportate da alcuni giornali, non sarebbe da escludere che la stella possa essere stata indirizzata al direttore della testata. Sangiuliano, infatti, nei giorni scorsi era stato criticato per aver partecipato alla convention milanese di Fratelli d’Italia.