Assunse dipendente incinta, ora boccia Elisabetta Franchi: “Non è un’imprenditrice ma una donna d’affari”

Tiene banco da alcuni giorni il caso di Elisabetta Franchi e le sue parole che hanno infuocato i social e i principali quotidiani. A dire la sua arriva anche il titolare che tempo fa era sulla bocca di tutti per una ragione ben diversa: aveva assunto una ragazza che al colloquio aveva dichiarato di essere incinta.

Il titolare Simone Terreni dell’azienda VoipVoice situata a Montelupo Fiorentino in provincia di Firenze, dopo aver assunto una ragazza incinta boccia ora Elisabetta Franchi “Lei non è un’imprenditrice, ma una donna d’affari, abituata ad avere le persone al suo servizio h24. Un imprenditore invece è al servizio dei propri collaboratori, e non viceversa”.

“Un imprenditore non ha paura di una gravidanza, ma è felice se con la sua azienda aiuta giovani madri e giovani padri a dare la vita a delle creature” scrive questo Simone Terreni, che si rivolge a Franchi dopo le sue polemiche riguardanti le assunzioni delle giovani donne sotto i 40 anni, invitandola a confrontarsi pubblicamente “Non entro nel merito delle sue affermazioni discriminatorie – ha aggiunto l’imprenditore toscano – che si commentano da sole. Le faccio rilevare che se effettivamente si fosse comportata così sarebbe semplicemente fuori legge”.