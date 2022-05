Muore in un sinistro stradale il figlio di un famoso chef

Antoine è stato travolto e ucciso ieri sera a Parigi da un uomo con precedenti penali che aveva appena rubato un’automobile

Aveva solo 24 anni Antoine Alléno, figlio dello chef pluristellato Yannick Alléno, noto in tutta la Francia e nel mondo. Il giovane è deceduto la scorsa notte a Parigi, investito da un’auto mentre si trovava sul suo scooter.

Come scrivono Le Figaro e Le Parisien, il 24enne era fermo a un semaforo rosso quando un uomo, che fuggiva su un’auto da poco rubata, intorno alle 23, lo ha colpito in modo violento e ad alta velocità. Portato subito in ospedale, i medici hanno solo potuto constatare il decesso.

Sconvolto, il tizio che lo ha investito, 25enne che aveva rubato l’auto al ristorante “Coya” dando al posteggiatore un biglietto finto, ha tentato di scappare a piedi, ma la polizia è riuscita a catturarlo. Da quanto si apprende dalla polizia, l’investitore era già ricercato poiché doveva scontare una pena per aver guidato ubriaco. Intanto si indaga sull’accaduto.

Antoine Alléno ha una sorella ed era un giovane ricco di talento. Come il padre, amava la cucina e sognava di diventare un grande chef come lui. Da pochi mesi, aveva dato il via a un nuovo progetto, ossia una hamburgheria gourmet. «Stanno per arrivare cose molto belle», aveva postato su Instagram sotto un’immagine in cui è ritratto con abiti da chef col padre, in riferimento al progetto che avevano ideato insieme.

«Un altro dramma dell’impunità! L’impunità sta rendendo il nostro Paese una vasta area di criminalità illimitata a spese di donne, padri, madri, bambini», è stato il commento su Twitter di Rachida Dati, ex portavoce del presidente Nicolas Sarkozy.