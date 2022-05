Dopo i primi accertamenti è stata avanzata l’ipotesi della rapina finita male. Ma gli investigatori lavorano anche su altre piste.

Il corpo senza vita del portiere è stato individuato da un passante che camminava all’esterno della struttura alberghiera.

Questa notte c’è stato un omicidio a Alessandria. La vittima è un portiere d’albergo di 69 anni. È stato trovato morto nella hall dell’hotel Londra, un albergo a quattro stelle nelle vicinanze della stazione ferroviaria. Il delitto sarebbe maturato nel contesto di una violenta aggressione. Stando alle prime ricostruzioni, il 69enne sarebbe stato ucciso con un corpo contundente.

Sul fatto indagano i carabinieri di Alessandria, coordinati dalla procura locale. A quanto si sa, in caserma starebbero già sentendo una persona. Ma ancora non è chiaro chi sia e quale ruolo abbia avuto nella sanguinosa vicenda.

Poca luce anche sul movente dell’aggressione. Non si esclude il tentativo di rapina ma le forze dell’ordine stanno vagliando anche altre piste. Il corpo senza vita dell’uomo è stato scoperto verso le 1:30 di questa notte. Se n’è accorto un passante. Mentre passeggiava all’esterno ha notato il portiere riverso nella hall dell’albergo. Alla scena non ha assistito nessuno, ma l’hotel è videosorvegliato e i militari dell’Arma sono già entrati in possesso dei video delle telecamere dell’albergo. La scientifica ha effettuato i rilievi. Si è concentrata in particolare sulla porta d’entrata: una porta scorrevole dalla quale il killer è sicuramente passato anche perché nell’hotel non sono stati rinvenuti segni di scasso.

Fermato un sospettato

È stato fermato, al termine di un lungo interrogatorio nel quale avrebbe fatto le prime ammissioni, l’uomo sospettato di avere ucciso la scorsa notte il portiere di notte dell’hotel Londra. Si tratta di un italiano di 46 anni, senza fissa dimora, di cui al momento gli inquirenti non hanno reso note le generalità. Ancora da stabilire con certezza il movente.