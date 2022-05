Askatasuna, ampia inchiesta per associazione sovversiva

Il centro sociale è finito all’interno di un’indagine portata avanti dalla Procura di Torino

Il centro sociale di Torino, Askatasuna è finito all’interno di un’ampia indagine portata avanti dalla procura torinese e della Digos, per associazione sovversiva.

Nell’inchiesta, da quanto è emerso, ci sono un centinaio di persone indagate, e reati di cui non si specifica meglio, in merito a terrorismo, attribuiti a singoli individui. Il caso sarà dibattuto la settimana prossima di fronte al Tribunale del riesame di Torino. Una prima richiesta di misure cautelari è stata rigettata da un gip e la procura ha fatto ricorso.

Il procedimento si basa su migliaia di intercettazioni effettuate da fine 2019, da cui gli investigatori scoprono che gli attivisti discutevano di egemonizzare il movimento No Tav, di infiltrarsi tra gli ambientalisti di Freedom for Future, di aiutare i migranti se avessero aderito alle proprie ideologie. In ambienti difensivi affermano che erano solo conversazioni estemporanee a cui non si deve dare peso.