Meteo DOMANI sabato 14 maggio

Nella giornata di domani sabato previsioni meteo del 14 maggio. Al nord nubi sparse. Al centro cieli coperti. Al sud nuvoloso nuvoloso. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di sabato 14 maggio.

Nord:

Molte nubi sulle aree alpine, prealpine ed appenniniche con deboli rovesci e locali temporali in sconfinamento pomeridiano verso le zone pianeggianti, ma in generale assorbimento serale con ampi rasserenamenti a parte qualche debole persistenza sulle zone pianeggianti lombarde.

Centro e Sardegna:

Generali condizioni di bel tempo con prevalenza di cielo sereno e qualche annuvolamento sule coste orientali della Sardegna e sulle aree appenniniche toscane.

Sud e Sicilia:

Locali addensamenti nuvolosi lungo le coste tirreniche peninsulari e cielo sereno sul restante meridione.

Temperature:

Minime in calo sui rilievi nord orientali; stazionarie sulla restante catena alpina e prealpina, Liguria, Emilia-romagna occidentale, regioni centrali, Molise, Campania e Puglia centro-settentrionale; in aumento sul resto del paese. Massime in lieve aumento su Toscana, Sicilia, aree ioniche di Basilicata e Calabria; in calo su Lombardia, Emilia-romagna e triveneto; stazionarie sulle restanti regioni.

Venti:

In prevalenza deboli, nord occidentali sulla Puglia, orientali su valpadana e variabili sul restante settentrione.

Mari:

Generalmente poco mossi, localmente mosso il canale di Sardegna.